Stellantis: E-CAR de 15.000 € em 2028

A Stellantis comprometeu-se, formalmente, com o lançamento do primeiro E-Car na Europa em 2028. De acordo com o consórcio, o carro projetado “à medida” da regulamentação proposta pela União Europeia (UE) para beneficiar geração nova de automóveis com motorizações elétricas, dimensões pequenas e preços muito acessíveis produzidos nos países da região custará cerca de 15.000 € e será feito em Itália, em Pomigliano d’Arco, próximo de Nápoles. Atualmente, nesta unidade, fabricam-se apenas o Fiat Panda (não tem versão elétrica!) e o Alfa Romeo Tonale, que concorre noutra categoria.









O E-Car, ainda de acordo com a Stellantis, consórcio que tem plano de ação novo para anunciar ainda esta semana, será desenvolvido com parceiros, fórmula para aumentar a velocidade do programa de desenvolvimento e diminuir os custos. Os responsáveis do consórcio não anunciaram mais detalhes sobre este projeto, que apresentaram como “muito revolucionário”, mas prometeram carro com desenho moderno e equipado com tecnologias de topo.

Segundo Antonio Filosa, o italiano que tem o cargo de administrador-delegado da Stellantis, a produção do E-Car mantém a tradição europeia da “mobilidade para todos” e satisfaz a ambição dos clientes de contarem com carros elétricos muito mais acessíveis, “com as marcas que adoram e nas quais mais confiam”. Logo, e interpretando-se as palavras do diretor do segundo maior fabricante da Europa, a empresa tem planos para produzir mais do que um citadino.









Parceria com fabricante(s) de origem chinesa

O segmento A, na Europa, perdeu quota de mercado de forma muito significativa, devido aos custos elevados associados ao cumprimento das normas de emissões poluentes e das regulamentações nas áreas da conectividade, do “software” e da segurança. Existe, todavia, corrida à categoria, com carros como o Citroën ë-C3 e o Renault Twingo E-Tech Electric. A 16 de dezembro do ano passado, a Comissão Europeia (CE) apresentou proposta de pacote de medidas para apoiar a indústria automóvel da região e a criação de categoria nova (M0) – é este o enquadramento do E-Car da Stellantis! “Os nossos clientes pedem-nos o regresso de carros mais pequenos, que sejam, simultaneamente, acessíveis e amigos do meio ambiente”, disse Filosa.

A Stellantis, para este programa, pode contar com o apoio de diversos fabricantes chineses. O consórcio, recorda-se, detém participação importante na Leapmotor, marca com citadino elétrico já à venda na Europa (T03), e assinou, recentemente, acordos com a Dongfeng quer para a produção de automóveis na China, quer em França. A Renault desenvolveu o Twingo novo em Shanghai, o que reduziu tanto o investimento, como o tempo de desenvolvimento do projeto, e as parceiras Dacia e Nissan preparados derivados do modelo mais recente do fabricante francês. E a Volkswagen, a partir de 2027, também contará com elétrico mais barato, que será fabricado em Portugal (Autoeuropa) – antecipou-o estudo apresentado em março de 2025 (ID. EVERY1).