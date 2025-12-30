Stonic ganha imagem da Kia

É o automóvel mais importante da Kia no mercado nacional, por representar cerca de 30% das vendas da marca sul-coreana representada pela Astara no nosso País. O Stonic recebe atualização muito importante, mas mantém o motor 1.0 T-GDi de 100 cv, mecânica que pode combinar-se com a caixa manual de 6 velocidades e a automática de 7, de embraiagem dupla. A gama apresenta-se muito simplificada e tem apenas dois níveis de equipamento: Drive e Tech. Preços desde 21.490 €.









O Stonic apresentado em 2017 é o automóvel mais bem-sucedido da Kia no nosso País, com cerca de 13.500 unidades vendidas em oito anos, ao ritmo de 3500/ano. Posicionado no segmento B, que representa, números redondos, 45% dos registos de carros novos em Portugal, o subcompacto encontra-se entre as “alavancas” do crescimento de marca no “top-10” do mercado nacional e ambiciona aumento de quota para 5% (na prática, 10.000 viaturas/ano) até 2028. Uma ambição legítima e muitíssimo bem apoiada por ofensiva de produtos que impressiona. Na agenda de novidades 2026, Sportage e EV5 em janeiro, K4 em fevereiro, EV2 e K4 SW em abril, Seltos em junho e XCeed em julho!

O Stonic não é Sport Utility Vehicle (SUV) à imagem da maioria dos carros que tem como rivais num segmento que regista crescimento nas vendas, mas compara-se bem com a concorrência, devido ao formato “crossover” da carroçaria com 4,17 m de comprimento, facto que permitiu limitar as perdas resultantes do ponto final na carreira da quarta geração do Rio (2016-2023), o subcompacto com que partilhava a arquitetura técnica e a maioria dos órgãos mecânicos. A modernização sucede à atualização de 2021 e muda quase tudo na apresentação de modelo que mantém apenas os painéis das portas. Trata-se, portanto, de automóvel (quase) novo, uma vez que também tem o desenho novo da Kia, que “enche muito mais os olhos”. Os itens que mudam: faróis, farolins, para-choques, portão e proteções inferiores.









A apresentação do interior muda de forma significativa, aproximando-se, também, do que encontramos nos automóveis mais recentes da Kia, com os dois monitores no painel de bordo posicionados lado a lado (11,1’’ para a instrumentação e 12,3’’ para o programa multimédia). E nova é, igualmente, a superfície tátil que comanda o funcionamento da climatização ou das funções associadas à comunicação e ao entretenimento. Somam-se, ainda, carregador sem fios para telemóveis, portas do tipo USB-C e iluminação ambiente. A mala tem 352 litros na configuração habitual do compartimento, e 1155 litros com os encostos dos bancos traseiros rebatidos.









Em Portugal, no Stonic, uma mecânica a gasolina, com 3 cilindros, injeção direta e sobrealimentação turbo: 1.0 T-GDi com 100 cv e 172 Nm. A mecânica combina-se com caixa manual de 6 velocidades ou automática de 7, de embraiagem dupla – a segunda está disponível apenas com o nível de equipamento de topo Tech (27.900 €, ou 25.490 € com as campanhas que a Kia tem ativas). Já a primeira equipa tanto o Drive (23.990 €, ou 21.490 €), como o Tech (25.990 €, ou 23.490 €). Equipamento de série abundante em todas as versões, sobretudo no capítulo das assistências à condução – o segmento B novo pode apresentar-se até com chave digital.