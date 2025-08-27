Supercarro da BYD supera os 470 km/h!

O Yangwang U9, o superdesportivo elétrico da BYD equipado com quatro motores que rendem, combinados, mais de 3000 cv, passou a deter recorde mundial de velocidade!









A BYD continua a dar que falar. Desta vez, fabricante chinês nas “bocas do mundo” devido à proeza do superdesportivo Yangwang U9 da submarca de luxo propriedade do consórcio. Equipado com motores elétricos nas quatro rodas (combinados, rendem mais de 3000 cv), o automóvel estabeleceu recorde mundial de velocidade novo para automóveis com esta tecnologia alternativa aos motores de combustão interna.





Conduzido por piloto profissional (o alemão Marc Basseng, de 46 anos) numa pista de testes na Alemanha, o Yangwang U9 atingiu uma velocidade máxima de 472,41 km/h. Este automóvel também está equipado com a primeira arquitetura elétrica de 1200 V produzida em série e ainda dispõe de um elaborado sistema de gestão térmica concebido, propositadamente, para condições de utilização extremas em pista.









Os motores elétricos do Yangwang U9 atingem 30.000 rpm por minuto e cada máquina disponibiliza uma potência superior a 750 cv. A versão mais recente do supercarro do fabricante chinês representa um incremento de potência que é 2,3 vezes superior à disponibiliza no modelo em comercialização, na China, por um montante equivalente a cerca de 200.000 €.



