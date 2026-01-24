Tesla Cybertruck soma fracassos

A Cybertruck, “pick-up” com desenho muito irreverente, continua a não convencer, comercialmente! A Tesla, recorda-se, ambicionava vender cerca de 250.000 exemplares por ano, mas a marca norte-americana encontra-se confrontada com resultados muitos diferentes. De acordo com informação da Cox Automotive, em 2025, a procura da “pick-up” elétrica representou apenas 8% do objetivo, uma vez que foram comercializadas só pouco mais de 20.000 unidades.









O resultado divulgado pela analista de mercado – a Tesla não divulga os números oficiais de vendas do modelo – fica aquém até do registado em 2024, o primeiro ano completo no mercado da Cybertruck: 39.000 unidades. Então, a Tesla teve de corrigir os planos, reduzindo em 50% o ritmo de produção (apenas 125.000).

Recorde-se que o caso do Tesla Cybertruckn não é único. No final do ano passado, a Ford também parou a produção da F-150 Lightning, enquanto a Ram, divisão da Stellantis, fez “marcha atrás” nos planos para o lançamento de “pick-up” elétrica, decidindo fabricar modelo com motorização eletrificada só parcialmente.







