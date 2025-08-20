Tesla inagura maior centro de Superchargers
- Pedro Junceiro
- há 15 minutos
- 2 min de leitura
A Tesla reforçou a rede de carregadores rápidos em Portugal, com a abertura do maior centro de “Superchargers” no país, na Mealhada, que passou a contar com 40 pontos de carregamento. E, assim, o nosso País passa a contar com duas das maiores estações do tipo no Sul da Europa – a outra encontra-se em Fátima.
Acelerando o ritmo de expansão da sua rede de carregamento rápido, a Tesla inaugurou a maior estação de “Superchargers” no Sul da Europa, na Mealhada, que passa a disponibilizar agora 40 postos de carga, incluindo a mais recente tecnologia V4.
A marca norte-americana tira partido da entrada em vigor da nova regulamentação de mobilidade elétrica em Portugal, trabalhando nas últimas semanas no crescimento da rede de “Superchargers”, no que a companhia apelida de “nova era para o carregamento de veículos elétricos”.
Paralelamente, a Tesla ampliou o centro de carregamento rápido que detém em Fátima com 18 postos adicionais, elevando o total para 32 postos, tornando-o no segundo maior “Supercharger” do Sul da Europa. Outras expansões importantes incluem 12 postos novos em Alcantarilha, oito em Loulé e quatro em Alcácer do Sal (que ganhará mais 18 postos nas próximas semanas).
Assim, de acordo com dados revelados pela marca, a rede da Tesla cresceu 70% no número total de vagas em todo o país, em apenas três semanas. Além disso, duas novas estações serão inauguradas em breve em Castelo Branco e Matosinhos. Foi ainda revelado que serão atualizadas várias estações existentes até ao final do ano, substituindo os carregadores V2 mais antigos por equipamentos V4 de última geração.
Abertura gradual a outros VE
Está também prevista a abertura gradual dos postos “Supercharger” às outras marcas, contando com a tecnologia V4, para permitir o pagamento com um cartão “contactless”, sendo os preços indicados por kWh, evitando-se a necessidade do uso de aplicações. Com esta ação, a Tesla pretende aumentar a conveniência de carregamento para todos os condutores de automóveis elétricos.
