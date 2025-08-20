Tesla inagura maior centro de Superchargers

A Tesla reforçou a rede de carregadores rápidos em Portugal, com a abertura do maior centro de “Superchargers” no país, na Mealhada, que passou a contar com 40 pontos de carregamento. E, assim, o nosso País passa a contar com duas das maiores estações do tipo no Sul da Europa – a outra encontra-se em Fátima.









Acelerando o ritmo de expansão da sua rede de carregamento rápido, a Tesla inaugurou a maior estação de “Superchargers” no Sul da Europa, na Mealhada, que passa a disponibilizar agora 40 postos de carga, incluindo a mais recente tecnologia V4.

A marca norte-americana tira partido da entrada em vigor da nova regulamentação de mobilidade elétrica em Portugal, trabalhando nas últimas semanas no crescimento da rede de “Superchargers”, no que a companhia apelida de “nova era para o carregamento de veículos elétricos”.

Paralelamente, a Tesla ampliou o centro de carregamento rápido que detém em Fátima com 18 postos adicionais, elevando o total para 32 postos, tornando-o no segundo maior “Supercharger” do Sul da Europa. Outras expansões importantes incluem 12 postos novos em Alcantarilha, oito em Loulé e quatro em Alcácer do Sal (que ganhará mais 18 postos nas próximas semanas).









Assim, de acordo com dados revelados pela marca, a rede da Tesla cresceu 70% no número total de vagas em todo o país, em apenas três semanas. Além disso, duas novas estações serão inauguradas em breve em Castelo Branco e Matosinhos. Foi ainda revelado que serão atualizadas várias estações existentes até ao final do ano, substituindo os carregadores V2 mais antigos por equipamentos V4 de última geração.

Abertura gradual a outros VE