Tesla Model Y “recupera” 7 lugares

O Tesla Model Y apresenta-se outra vez com 7 lugares, opcionalmente, o que diversifica a oferta na gama do Sport Utility Vehicle (SUV) elétrico. A configuração, proposta só na versão Premium Long Range com quatro rodas motrizes, introduz uma terceira fila com dois bancos totalmente rebatíveis, que aumenta a funcionalidade (e a lotação) do carro mais bem-sucedido, comercialmente, da marca norte-americana.









A introdução da opção nova sucede depois do lançamento da versão mais acessível do Model Y, que é objeto de teste detalhado na edição 20 de E-AUTO, já nas bancas, e da introdução da motorização mais eficiente da gama. Esta proposta é direcionada, sobretudo, a famílias com crianças e privilegia a modularidade interior do SUV. Os dois bancos adicionais não afetam a capacidade da bagageira e beneficiam de acessos facilitados por botões integrados nos encostos dos dois bancos exteriores da fila central (pressionando-os, movem-se longitudinalmente para a frente e dobram-se, para entradas e saídas sem dificuldades do interior).

O Model Y tem “frunk” com 116 litros de capacidade sob o “capot” e compartimento de carga com 381 litros atrás da terceira fila. Rebatendo-se os dois bancos suplementares, o volume aumenta para 894 litros. Dispensando-se a fila central (e necessitando-se de mais espaço), a capacidade da mala é de 2094 litros, de acordo com a Tesla.









Equipamento abundante

Nesta versão Premium Long Range do Model Y, dois motores elétricos, tração integral, 394 cv/290 kW e 493 Nm, bateria com 78,1 kWh de capacidade nominal (75 kWh úteis), arquitetura elétrica de 400 V, arranque 0-100 km/h em 4,8 s, velocidade máxima de 201 km/h e até 600 km de autonomia. Num Supercharger da Tesla, com 250 kW, a energia armazenada aumenta de 10% para 80% em 27 minutos.

No painel de bordo do SUV com 4,790 m de comprimento e 2,890 m entre eixos, monitor tátil com 16’’ e “software” exclusivo da Tesla. No equipamento, bancos com aquecimento e ventilação, ecrã tátil de 8’’ para os ocupantes dos bancos da segunda fila e duas tomadas USB-C para os da terceira. O Model Y Premium, de série, tem vidros acústicos, tejadilho panorâmico de grandes dimensões e sistema de som potente (15 altifalantes e “subwoofer”)





.