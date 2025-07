Toyota GT Concept surpreendeu em Goodwood

A Toyota surpreendeu no Festival de Velocidade de Goodwood com a primeira aparição pública e oficial do GT Concept, tanto em versão de estrada, como de competição, embora ambos os modelos estivessem completamente camuflados para manter o desenho final em segredo.









Apresentando-se ao mais alto nível em Goodwood, evento que reúne centenas de máquinas e milhares de apaixonados pelo mundo motorizado, a Toyota Gazoo Racing mostrou dois protótipos do seu novo desportivo, até ao momento denominado de GT Concept, sendo que uma das unidades que participou na Rampa de Goodwood será a versão GT3 de competição.

A marca japonesa está empenhada em trabalhar num modelo desportivo para situar no topo da sua cadeia de produtos GR, tanto mais que o Supra está prestes a desaparecer de cena, com o GT Concept a ser definido como um modelo de prestações acima da média e desenho mais agressivo. Agora, pela primeira vez, foi possível observar os protótipos de desenvolvimento dos carros de estrada e de competição em andamento no evento britânico.









O conceito aerodinâmico de ambos revela um capot alongado e grandes entradas de ar na zona dianteira, tratando-se de modelos bastante largos. O desenho apresenta até algumas parecenças com o antigo supercarro da Lexus, o LFA, do qual o GT Concept poderá ser o sucessor direto, ainda que nada esteja confirmado.

De igual forma, também nada se sabe da motorização a utilizar pelo modelo de estrada, embora seja previsível, pelos vídeos “apanhados” durante Goodwood, que recorra a um motor V8 atmosférico com potência acima dos 600 cv.









Ligação à Fórmula 1

A Toyota Gazoo Racing também aproveitou a sua participação em Goodwood para aprofundar a ligação à Fórmula 1, com os monolugares da Haas MoneyGram F1 Team a marcarem presença no espaço da marca japonesa, ao abrigo da recém-estabelecida parceria entre as duas partes.





Como tal, o GT Concept também foi observado e conduzido pelos dois pilotos da equipa americana de F1, Ollie Bearman e Esteban Ocon. Um dos pontos altos, no entanto, foi a participação de Gene Haas, proprietário da equipa, na subida de Goodwood ao volante de um dos seus monolugares.