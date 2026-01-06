Toyota MR2: regresso do ícone?

Não seria a primeira vez (nem, seguramente, a última…) que a Toyota escolhia uma forma, no mínimo, pouco ortodoxa para abrir o “apetite” dos seus indefetíveis, sobretudo os do seu país natal, para um novo – e muito aguardado – modelo! Se assim será, desta feita, ou não, confirmar-se-á dentro de poucos dias. Mas a verdade é que um vídeo, apenas com som, e não mais de 29 segundos, publicado na conta da Gazoo Racing na rede social Instagram, está já a dar muito que falar, não faltando quem aposte que o seu móbil é abrir caminho ao lançamento de uma nova geração do MR2.









No vídeo em questão é reproduzida parte de uma conversa mantida entre um empregado da marca e Akio Toyoda, neto do fundador da Toyota, Kiichiro Toyoda, Presidente e administrador-delegado da empresa entre 2009 e 2013 e adepto confesso de automóveis desportivos. Ao ponto de participar, regularmente, e de forma (muito) ativa, no desenvolvimento dos modelos do género criados pelo grupo de que é o atual Chairman, não raras vezes sob o pseudónimo Morizo que utiliza enquanto piloto de competição. Aliás, foi sob a sua supervisão que foram lançados o superdesportivo Lexus LFA, e os Toyota GT86, GR86, Supra, e GR Yaris (cuja versão de ralis chegou a capotar durante uma sessão de testes…).





De regresso aos 19 segundos de diálogo, naturalmente levado a cabo em japonês, quando questionado sobre qual o novo automóvel que está a conduzir, Akio Toyoda responde que se trata de um 2 lugares com motor central, que pretende esteja pronto a tempo do Auto Salon de Tóquio, que terá lugar de 9 a 11 de janeiro próximos. Em face desta afirmação, do facto de a publicação ter estado a cargo da divisão desportiva do maior construtor do mundo, e de a Toyota ter registado, no ano passado, os nomes “GR MR2” e “GR MR-S” (MR-S é a designação pela qual o MR2 é conhecido no Japão), muito foram os que, rapidamente, concluíram que o certame japonês será o palco para a revelação da quarta geração do desportivo de motor central (e, então, com tração traseira), produzido entre 1984 e 2007, desta feita comercializado sob a égide da submarca desportiva que, recentemente, também na capital japonesa, deu a conhecer o novo GR GT, e a versão de competição (GT GT3) do mesmo derivada.





A partir daqui o máximo que é possível fazer é especular, mas o que também não faltam são dados que o permitam. No plano estilístico, por exemplo, é bem provável que, não obstante dever contar com vários elementos de design capazes de evocar os seus emblemáticos antecessores, o visual do novo MR2, no essencial, acabe por ficar mais próximo do exibido pelo FT-Se (acrónimo de Future Toyota Sports Electric), protótipo de um desportivo de dois lugares totalmente elétrico, revelado no Salão da Mobilidade do Japão de 2023 – tanto em termos de linhas, como de proporções. Destacando-se, nesta matéria, o para-brisas colocado em posição bastante baixa; o curto capot; a traseira muito compacta; as formas angulosas, os guarda-lamas proeminentes; os afilados grupos óticos dianteiros e traseiros; o proeminente difusor traseiro; e o defletor posterior.

Contudo, altamente improvável será que esse eventual MR2 da nova geração venha a ser animado por uma motorização elétrica, antes antevendo-se que tal tarefa venha a estar a cargo de um inédito quatro cilindros a gasolina de alta “performance” (já lá chegaremos…). Se assim for, obviamente que, nem que seja por razões funcionais, alguns ajustes terão de ser efetuados em termos de estilo, como sejam, entre outros, a introdução de tomadas de ar laterais que permitam fornecer ar fresco ao motor de combustão interna.









Já o habitáculo, estritamente para dois ocupantes, deverá proporcionar uma boa visibilidade para o exterior, devido à colocação baixa do tablier. E painel de bordo antevê-se seja não só minimalista, como muito orientado para a tarefa da condução, com monitores digitais de fácil leitura e operação, e sem elementos estéticos excessivamente chamativos, capazes de desviar as atenções do condutor da sua tarefa primordial.

Quanto à motorização, é bom recordar que a Toyota fez saber, na pretérita edição do Auto Salon de Tóquio, que o seu futuro modelo de motor central traseiro seria animado por um inédito 4 cilindros a gasolina turbocomprimido, assim seguindo uma tendência já iniciada por outros construtores. E o principal candidato a assumir tal tarefa será o motor G20E, estreado no protótipo GR Yaris M Concept, igualmente revelado no certame nipónico em 2025.









Com 2 litros de capacidade, o seu rendimento não foi ainda desvendado, mas tudo aponta para venha a oferecer cerca de 300 cv numa fase inicial, podendo chegar aos 400 cv numa eventual futura variante ainda mais aguerrida do novo MR2. Sublinhe-se que os próprios engenheiros da Toyota insinuaram que, em aplicações destinadas à competição, este motor poderia debitar aproximadamente 500 cv, algo que, num automóvel destinado a circular na via pública, devido às limitações em termos de emissões e de ruído, impostas pelas normas de proteção ambiental, dificilmente será alcançável sem o recurso à tecnologia híbrida, a qual, por sinal, a Toyota domina como (muito) poucas outras marcas…



