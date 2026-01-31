Trump quis Mercedes nos EUA

O homem-forte da Mercedes-Benz, Ola Källenius, em entrevista, contou que um alto responsável da administração Trump tentou persuadi-lo a mudar o quartel-general da companhia da Alemanha para os EUA, possibilidade que o sueco à frente da marca de Estugarda desde 2019, ano em que sucedeu a Dieter Zetsche, recusou de imediato.









Donald Trump, desde que regressou à presidência dos EUA, em janeiro de 2025, tem jogado com as taxas alfandegárias tanto para condicionar o comércio com outros países, para tentar seduzir marcas para a relocalização da produção em território norte-americano. Porém, Howard Lutnick, secretário do comércio, foi ainda mais ambicioso, confidenciou Källenius, ao “podcast” do The Pioneer. Entre as mais-valias para o fabricante, muitos incentivos fiscais!

“Somos uma companhia global há mais de 100 anos, mas temos raízes na Alemanha e não podem, e não devem, ser arrancadas do chão”, argumentou o administrador-delegado da Mercedes-Benz. Em 2023, os acionistas do consórcio estenderam o contrato do sueco de 56 anos até meados de 2029.



