V6 híbridos Ferrari em moedas

A história dos motores V6 da Ferrari será relembrada numa coleção nova de moedas comemorativas a lançar em Itália. Nas moedas, apresentam-se gravados desportivos com motorizações híbridas que integram mecânicas de 6 cilindros, nomeadamente o 499P, o 296 Speciale ou o F80. Para anunciar a iniciativa, que conta com o “patrocínio” da Casa da Moeda transalpina (“Zecca dello Stato”), evento na capital transalpina, Roma.









Na coleção nova, em destaque, moeda de ouro com um valor nominal de 100 € que retrata o Ferrari 499P da categoria Hypercar comemorou três vitórias consecutivas nas 24 Horas de Le Mans – 2023, 2024, 2025 –, corrida mais importante e mediática do calendário do Mundial de Resistência (WEC). Esta peça tem edição limitada a 499 unidades.





Adicionalmente, lançamento de trio de moedas de prata com o valor nominal de 6 €/cada, que estão disponíveis em edição limitada a 5000 unidades e que pretende contar a história da transferência de tecnologias das máquinas de competição para os carros de estrada, sempre com as motorizações V6 híbridas como motivo de inspiração (representam-nas os “cavallinos rampantes” 499P, 296 Speciale e F80).









As moedas novas serão disponibilizadas a partir de 9 de abril, nos canais oficiais da Casa da Moeda italiana.