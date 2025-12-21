Vendas na Europa: chineses valem 7,4%!

A BYD, em novembro, aproximou-se da MG no topo da tabela das vendas de carros novos das marcas chinesas no mercado europeu, que mais do que duplicaram, na comparação com o mês homólogo do ano passado. Outra proeza digna de registo: são da BYD tanto o híbrido Plug-In (Seal U) mais matriculado no continente, como o primeiro automóvel chinês no “top-10” dos registos de elétricos (Dolphin Surf).









Em novembro, segundo números preliminares da Dataforce que representam 97% das vendas totais de União Europeia (UE), Reino Unido e EFTA (Islândia, Noruega e Suíça), os construtores chineses, combinados, matricularam 78.358 carros novos, progredindo 108%, comparativamente ao mesmo mês de 2024, num mercado que registou um crescimento de 2,2%, para cerca de 1,05 milhões de unidades. Desta forma, comparando novembro do ano passado com novembro de 2025, progresso impressionante na quota de mercado dos fabricantes baseados na China, de 3,6% para 7,4%.









Mais de 700.00 carros em 11 meses

A BYD foi a marca chinesa que mais contribuiu para estes números, com aumento nas vendas de 230%, para 20.281 automóveis. Isto significa, também, que reduziu a desvantagem para a MG (SAIC), que também registou crescimento (mas apenas de 20%) e entregou 23.133 carros novos – isto é, matriculou só mais 2852 do que a rival, “contra” os mais 12.997 de outubro! Outras contribuintes muito ativas para o progresso dos fabricantes da China na Europa: Jaecoo e Omoda, marcas da Chery (11.596 unidades), e a Leapmotor, uma “protegida” da Stellantis (5543).

No acumulado do ano, e devido ao crescimento combinado de 95% num mercado que aumentou apenas 1,8%, para 12,1 milhões de unidades, as marcas chinesas, combinadas, superaram, pela primeira vez, os 700.000 carros novos registados de janeiro a novembro – e, assim, a quota de 3% em 2024 passou para 5,8% em 2025! Durante o período de 11 meses, as vendas da MG aumentaram 26%, para 272.484, enquanto as da BYD progrediram 117%, para 158.178.









BYD Seal U e Dolphin Surf, e Leapmotor T03

Por modelos, o Seal U, Sport Utility Vehicle (SUV) da BYD, foi o híbrido Plug-In mais vendido na Europa em novembro, resultado que o posiciona, também, na primeira posição no acumulado do ano, à frente da versão PHEV do Volkswagen Tiguan. Na categoria, entre os 10 automóveis mais vendidos, existe outro automóvel chinês: o Jaecoo 7 – quinto no “ranking” de novembro e oitavo no de 2025.