Vendas na Europa: mais elétricos e PHEV

Os registos de carros elétricos novos na Europa, em novembro, aumentaram 37%, comparativamente ao mesmo período do ano passado, num mercado que ganhou somente 2,2%, também no frente a frente com o mês homólogo de 2024. E o Tesla Model Y posicionou-se no topo da tabela, à frente do Skoda Elroq, no Renault 5 E-Tech Electric e dos Volkswagen ID.4 e ID.3. A procura de híbridos Plug-In progrediu, igualmente, de forma significativa (34%). Número um: o BYD Seal U DM-i.









Os números são da Dataforce, empresa alemã de análises de mercado experiente no setor automóvel, e “dissecam” os registos de carros novos na Europa durante o mês de novembro e no acumulado de 2025, na União Europeia (UE), Reino Unido e EFTA (Islândia, Noruega e Suíça). As motorizações elétricas (EV) e híbridas Plug-In (PHEV), com aumentos de 37% e 34%, respetivamente, foram determinantes para os resultados positivos registados em novembro na região, com progresso de 2,2% nas matrículas, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No acumulado de 2025, comparativamente aos primeiros 11 meses de 2024, 1,8% de crescimento. Facto curioso: em novembro, a procura de automóveis de marcas “premium” diminuiu 3,8% e a de generalistas aumentou 4,2% – entre as primeiras, as mais penalizadas foram a Mercedes, a Porsche e a Volvo; já entre as segundas, Leapmotor, a marca chinesa do consórcio Stellantis, na “pole position”, com mais 1400% de aumento na procura, de 404 carros no ano passado para 5947 este ano.









As marcas chinesas, contamo-lo noutra notícia, estão a ganhar tração na Europa – de 2024 para 2025, a quota de mercado passou de 3,6% para 7,4%, considerando-se só novembro, ou de 3% para 5,8%, contabilizando-se os primeiros 11 meses do ano –, com Chery (Jaecoo e Omoda), BYD e MG (SAIC) como as protagonistas mais importantes de proeza que penalizou, sobretudo, fabricantes europeus e asiáticos (japoneses e coreanos), com crescimentos nas matrículas de 380%, 230% e 20%, respetivamente.