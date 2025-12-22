Vendas na Europa: Renault Clio n.º 1

O Renault Clio, em novembro, foi o carro novo mais vendido no mercado europeu, informou a consultora Dataforce, com 19.213 unidades registadas na região, mais 14% do que no mês homólogo de 2024. O segmento B da marca francesa, que tem geração nova na “linha do horizonte” (a sexta desde 1990), consegue-o pela quarta vez em 2025 (primeiras três em abril, maio e junho).









Independentemente do (muito) bom desempenho comercial do Clio, o Sandero da Dacia comanda a tabela de 2025, com 225.862 unidades matriculadas este ano, o que corresponde a redução na procura de 8,7%, na comparação com os primeiros 11 meses de 2024. Na segunda posição, Renault Clio, com 206.583 exemplares. O T-Roc, Volkswagen “made in” Portugal, outro carro com geração nova na rampa de lançamento, completa este pódio, com 196.123 unidades.

Clio e Sandero, dois carros do Grupo Renault concorrentes no segmento B, são os maiores beneficiários de tendência de mercado na Europa, com os consumidores à procura de carros mais acessíveis, devido ao aumento generalizado nos preços, como demonstram os números do Banco Central Europeu (BCE) – desde 2015, de acordo com a instituição, agravaram-se 25% a 33%!







