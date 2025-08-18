Volkswagen: 1,5 milhões de automóveis ID.

A Volkswagen atingiu a marca dos 1,5 milhões de automóveis elétricos da família ID. entregues a clientes, com o modelo comemorativo, uma unidade do ID.7 Tourer Pro, a ser entregue a um cliente de Vechta, Alemanha. A marca diz que o número demonstra o sucesso da estratégia de eletrificação.









A Volkswagen lidera as vendas de automóveis elétricos na Europa, com um total de 135.427 unidades registadas no primeiro semestre de 2025, de acordo com números da JATO Dynamics), com ID.4, ID.7 e ID.3 como principais impulsionadores da “performance” comercial da marca.

O ID.7 Tourer Pro comemorativo foi produzido em Emden, Alemanha. Martin Sander, membro do Conselho de Administração da Volkswagen com os pelouros das Vendas, Marketing e Pós-Vendas, diz que “o nosso portefólio tem os carros que os nossos clientes precisam e, por isso, a empresa está no caminho certo. Somos uma referência nesta fase de expansão da mobilidade elétrica”.









A família ID., recorda-se, foi lançada em setembro de 2020 (então, viviam-se circunstâncias muito complicadas, devido à pandemia de COVID-19), com o ID.3 como primeiro representante da série de automóveis baseada na plataforma MEB. A expansão da gama fez-se rapidamente e, entretanto, introduziram-se os modelos ID.4, ID.5, ID.7 e ID.7 Tourer e ID. Buzz.