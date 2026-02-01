Volkswagen Golf: longa vida a GTI e R!

Sebastian Willmann, responsável pelo desenvolvimento de chassis e dinâmica de condução da Volkswagen, confidenciou à publicação britânica Auto Express que a marca não tem planos para abandonar o desenvolvimento da mecânica 2.0 Turbo!









Na prática, isto significa que o futuro das versões mais desportivas do Golf, a GTI e a R, não está em risco, pelo menos nos próximos anos. E, brevemente, na gama de carros elétricos de fabricante de Wolgsburg, Alemanha, introdução da designação GTI, na versão de topo do ID. Polo.





Questionado pela publicação se o Golf GTI estava já em final de carreira, Willmann respondeu “não” sem hesitações. O responsável da Volkswagen reconheceu, sim, a necessidade de intervenção na mecânica designada internamente pelo nome de código EA888, de forma a garantir que cumpre normas antipoluição cada vez mais restritivas, nomeadamente com a mudança da Euro6 para a Euro7 anunciada para novembro. “Ainda não sabemos tudo o que precisamos de mudar, mas estamos a preparar-nos”, confidenciou.