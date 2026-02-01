Volkswagen Golf: longa vida a GTI e R!
- João Isaac
- há 1 hora
- 1 min de leitura
Sebastian Willmann, responsável pelo desenvolvimento de chassis e dinâmica de condução da Volkswagen, confidenciou à publicação britânica Auto Express que a marca não tem planos para abandonar o desenvolvimento da mecânica 2.0 Turbo!
Na prática, isto significa que o futuro das versões mais desportivas do Golf, a GTI e a R, não está em risco, pelo menos nos próximos anos. E, brevemente, na gama de carros elétricos de fabricante de Wolgsburg, Alemanha, introdução da designação GTI, na versão de topo do ID. Polo.
Questionado pela publicação se o Golf GTI estava já em final de carreira, Willmann respondeu “não” sem hesitações. O responsável da Volkswagen reconheceu, sim, a necessidade de intervenção na mecânica designada internamente pelo nome de código EA888, de forma a garantir que cumpre normas antipoluição cada vez mais restritivas, nomeadamente com a mudança da Euro6 para a Euro7 anunciada para novembro. “Ainda não sabemos tudo o que precisamos de mudar, mas estamos a preparar-nos”, confidenciou.
E Willmann não confirmou apenas a manutenção do GTI e do R na gama do Golf. O responsável da marca alemã admitiu até aumentos na potência – atualmente, até 325 cv no primeiro, na versão evocativa dos 50 anos do carro, efeméride celebrada em 2026, e 333 cv no segundo –, uma vez que a mecânica admite a possibilidade.
Comentários