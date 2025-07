Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE entra em produção, mas…

Edição especial do compacto elétrico remete para a edição especial do Golf Fire and Ice da década de 1990. Produção da edição limitada a 1990 unidades já arrancou, mas não está disponível para encomenda em Portugal.









A Volkswagen, recentemente, anunciou o início à produção do ID.3 GTX FIRE+ICE, compacto elétrico antecipado por protótipo com o mesmo nome apresentado há apenas um ano no ID. Treffen em Locarno, na Suíça. Esta versão foi desenvolvida em parceria com a marca de roupa desportiva Bogner FIRE+ICE e está equipada com inúmeros detalhes exclusivos que fazem a ligação a uma edição especial da segunda geração do Golf, que tinha a mesma designação e esteve disponível na década de 1990. A produção está limitada a 1990 unidades, assinalando o ano de lançamento da edição especial original. Já se sabe, no entanto, que não está disponível para encomenda no nosso País.





No exterior, destaca-se de imediato o contraste entre a pintura Ultra Violet, um tom semelhante à cor disponível no Golf há 35 anos, e o friso de tejadilho em Flaming Red. As jantes “Locarno” são de 20 polegadas e contam com pintura brilhante e centros de roda vermelhos. O pilar traseiro conta com um decalque mate transparente com o padrão geométrico FIRE+ICE e o spoiler do tejadilho inclui o logótipo da marca disponível no modelo dos anos 90. Ainda atrás, os farolins com elementos LED contam com acabamento escurecido, sendo outro destaque na configuração exterior as projeções luminosas no solo ao abrir as portas, com gráficos alusivos aos elementos fogo e gelo, respetivamente no lado do condutor e do passageiro.









“A reação ao protótipo apresentado no ano passado foi extraordinária. Muitos fãs da Volkswagen manifestaram um forte desejo de ver este modelo chegar à produção em série e por isso tivemos todo o gosto em concretizá-lo. O ID.3 GTX FIRE+ICE demonstra o apelo emocional do nosso modelo desportivo premium, enquanto transporta um pedaço da história da Volkswagen para o futuro elétrico”, disse Martin Sander, Membro do Conselho de Administração da Volkswagen responsável pelas áreas de Vendas, Marketing e Pós-Venda.





Já no habitáculo salta imediatamente à vista a decoração bicolor, com o tom “On Fire Red” a dominar as atenções do lado do condutor e, por sua vez, a cor “Keep Cool Blue” a ser aplicada no lado do passageiro. Elementos como o volante, o painel de instrumentos, os painéis das portas e os tapetes também foram personalizados com costuras coloridas e logótipos e os bancos contam com um padrão acolchoado ao estilo dos blusões de penas, bem como com um detalhe do seu fecho com o símbolo da marca de roupa.









Em termos de motorizações, o ID.3 GTX FIRE+ICE estará disponível nas versões de 210 kW (286 cv) ou de 240 kW (326 cv), ambas com binário máximo de 545 Nm e com tração traseira. A bateria tem, em ambas as variantes, 79 kWh de capacidade útil e suporta uma potência máxima de carregamento de 185 kW, a qual permite elevar o nível de carga de 10 a 80% em pouco mais de 25 minutos. A autonomia WLTP declarada, em ciclo combinado, é de 591 quilómetros. Na versão mais potente, a edição especial ID.3 GTX acelera dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos e a velocidade máxima é de 200 km/h.





“O renascimento da cooperação entre a Volkswagen e a Bogner FIRE+ICE, mais de 30 anos depois, e a concretização de um modelo de produção em série representam um marco importante para nós. O que começou como um protótipo transformou-se num veículo pronto para o mercado, que irá entusiasmar tanto os fãs do icónico Golf II Fire and Ice como uma nova geração. É uma forte declaração sobre a relevância de ligar a moda à mobilidade”, comentou Daniel Hiendlmeier, Managing Director e Chief Brand Officer da Bogner.