Volkswagen T-Roc II: as primeiras imagens!

A Volkswagen, através de publicações na Internet e nas redes sociais, apresentou as primeiras imagens da segunda geração do T-Roc, automóvel “made in Portugal” (Autoeuropa) com apresentação confirmada para o IAA Mobility de Munique, de 8 a 15 de setembro!









É o início da contagem decrescente para a apresentação de automóvel importante tanto para a Volkswagen, por representar muitas vendas todos os anos, como para a economia portuguesa, por fabricar-se no nosso País, nas linhas de montagem da Autoeuropa, infraestrutura industrial localizada em Palmela. O modelo substitui o Sport Utility Vehicle (SUV) em produção desde 2017 e também conta com geração nova de motorizações híbridas.









A marca confirmou a estreia mundial da segunda geração do T-Roc no IAA Mobility de Munique, Alemanha, certame marcado para o período de 8 a 15 de setembro, e fê-lo com as publicações na Internet e nas redes sociais que reproduzimos. Nesta exposição, repetindo a experiência do certame de há dois anos, a Volkswagen tem espaço aberto ao público, e de acesso gratuito, no centro da cidade (Odonplatz), e apresenta, também, a versão comemorativa dos 50 anos do compacto desportivo Golf GTI (Edition 50, com motor de 325 cv), efeméride para comemorar em 2026, e o ID.3 GTX Fire+ICE.







