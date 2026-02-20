Volvo cria letra “Centum”

O nome da Volvo associa-se quase instantaneamente à segurança automóvel. E a razão por detrás de “relação” que é histórica, deve-se a desenvolvimentos como o que apresentamos nesta notícia: a marca sueca anunciou a criação de fonte nova, a “Centum”, que apresenta como um tipo de letra projetado para reduzir o nível de distração do condutor!









A Volvo diz acreditar que a “tipografia também pode contribuir para uma condução mais segura” e, por isso, decidiu associar-se a estúdio de “design”, o Dalton Magg, empresa de renome mundial nesta área, para criar a “Centum”. O objetivo é tornar a leitura das informações muito mais simples, já que a rapidez da ação diminui as probabilidades de distrações.

Durante o processo criativo, atenção especial atenção a cada curva das letras e a elementos como o espaçamento entre os caracteres, para redução do ruído visual e das perdas de concentração dos utilizadores. Segundo a Volvo, um “exercício de design escandinavo aplicado à leitura em movimento”.

A designação “Centum” é, ainda, uma referência direta aos 100 anos da Volvo, que serão comemorados em 2027. Esta fonte foi desenvolvida para funcionar de forma fluída e consistente em várias plataformas e condições de condução, suportando aplicações em mais de 800 idiomas e desempenho otimizados tanto nos sistemas montados nos painéis de bordo dos carros, como noutras aplicações da marca.









“Cada detalhe da nossa ‘interface’ representa uma oportunidade para apoiar uma condução mais segura. A tipografia é ‘ferramenta’ poderosa subestimada”, afirma Matthew Hall, da Volvo. Já Zeynep Akay, da Dalton Maag, refere que “projetar para a leitura em movimento e à primeira vista obriga a abordagem criativa diferente do habitual. Esta tipografia nova foi projetada para funcionar sob pressão, em muitos idiomas e a 100 km/h!”.