Volvo EX60 Cross Country em 2027

A Volvo, durante a apresentação do EX60, apresentou, também, a versão Cross Country do Sport Utility Vehicle (SUV) elétrico novo, que surgirá no mercado apenas durante o próximo ano e será mais orientada para a condução fora de estrada. A marca sueca propriedade do consórcio chinês Geely estrou esta “fórmula” em 1997, na carrinha V70.









No EX60 Cross Country com suspensão pneumática, a Volvo mantém o investimento na produção de automóveis com apresentação mais robusta e versões mais aventureiras. O SUV novo partilha quase todos os recursos técnicos e tecnológicos com o EX60, nomeadamente a plataforma SPA3, a arquitetura elétrica de 800 V, o sistema central “HuginCore” que analisa e gere todas as funções de bordo (multimédia) e segurança, e o assistente digital Gemini da Google que interage de forma natural com o condutor e tem capacidade de aprendizagem, graças à inteligência artificial (IA).





No entanto, por fora, e comparados com os EX60 “normais”, os Cross Country contam com alguns detalhes diferenciados e diferenciadores, como as proteções inferiores da carroçaria, à frente e atrás, com elementos em aço inoxidável escovado, e proteções laterais dos guarda-lamas, que também são mais volumosos, ainda que só ligeiramente. Existem, ainda, a inscrição Cross Country nos para-choques, as jantes exclusivas e a cor nova para a carroçaria (chama-se “Frost Green” e é inspirada na natureza escandinava).









O EX60 Cross Country também beneficia de suspensão sobrelevada (20 mm), o que melhora tanto as capacidades para uma utilização fora de estrada, como a visibilidade do condutor. Mas, graças à suspensão pneumática, este SUV pode ganhar outros 20 mm de distância livre ao solo, ou aproximar-se mais do asfalto, o que otimiza o desempenho aerodinâmico e, consequentemente, a eficiência e a autonomia (um instrumento útil em autoestrada, por exemplo).









Segundo a Volvo, o EX60 Cross Country será proposto apenas com sistema de tração integral (AWD). E, assim, no arranque da comercialização, versões P10 AWD Electric com 510 cv e 710 Nm, e bateria com 95 kWh de capacidade (“apenas” 91 kWh são “úteis”) e P12 AWD Electric com 680 cv e 790 Nm de binário, e bateria com 117 kWh de capacidade (112).