VW ID.3 Neo no verão

A Volkswagen anunciou a primeira modernização significativa do ID.3, compacto com motores elétricos que produz desde novembro de 2019 e atualizou em 2023. A marca reagiu, positivamente, às críticas de muitos clientes e introduziu pacote de modificações que melhorou o automóvel de fio a pavio – estética, ergonómica e tecnicamente. O carro tem até nome novo, uma vez que ganhou o sufixo Neo! A estreia nos principais mercados europeus está confirmada para o início de verão, após abertura de encomendas ainda durante este mês. E os preços para Portugal ainda não foram anunciados.









Este anúncio do lançamento do ID.3 Neo antecipa as apresentações de mais dois automóveis muito importantes para a estratégia de eletrificação da Volkswagen, e que serão posicionados no segmento abaixo (B): ID.Polo e ID.Cross. No compacto, considerando a extensão da intervenção, a marca alemã, diretamente, reconhece diversos “pecados” originais, nomeadamente nos domínios do desenho exterior e interior, e da facilidade de utilização. O carro novo apresenta-se com três níveis de potência e três baterias, mas também é anunciado para a introdução de versão de topo e mais potente, mas só numa fase posterior ao início da comercialização.

A atualização do ID.3 inclui o exterior redesenhado de acordo com a linguagem de “design” mais recente da marca (chama-se Pure Positive), interior modernizado de ponta a ponta e de cima a baixo, com a otimização da ergonomia (ou da facilidade de utilização) no topo das prioridades do programa e, ainda, sistema de propulsão elétrico novo. Thomas Schäfer, diretor da Volkswagen desde 2022, comprometeu-se, pessoalmente, com o projeto, por concordar que o original de 2019 não tinha a essência da marca.









O ID.3 Neo, ao contrário do antecessor, tem o tejadilho e a seção traseira pintados na mesma cor da carroçaria, o que faz com que este automóvel até pareça (muito) maior, mesmo não existindo diferenças significativas das dimensões entre os dois carros. Este compacto tem 4,265 m de comprimento, 1,809 m de largura, 1,554 m de altura ou 2,766 m de distância entre eixos. Para a mala, anunciam-se 385 litros na configuração normal do compartimento, ou 1267 com os encostos dos bancos traseiros rebatidos.

Na dianteira do Neo, faróis LED mais estreitos e ligados por faixa de luz horizontal, o que confere uma identidade mais expressiva ao ID.3. No interior, a marca mudou o painel de bordo, a consola central e a maioria dos materiais. Fê-lo para melhorar tanto o conforto, como a perceção de qualidade. Existem monitores digitais para a instrumentação (10,25’’) e o sistema multimédia (12,9’’) – o segundo, o Innovision, também é novo. Adicionalmente, foram reintroduzidos diversos comandos físicos, incluindo para os quatro vidros elétricos.









Mais autonomia e motor novo

O ID.3 Neo conta com a versão mais recente da plataforma MEB, mantém a tração às rodas traseiras e conta com motor novo (APP350), que consome menos energia do que o antecessor (APP310). A Volkswagen anuncia três níveis de potência e três baterias de iões de lítio: 125 kW (170 cv) e 50 kWh, 140 kW (190 cv) e 58 kWh e 170 kW (231 cv) e 79 kWh. Autonomias: respetivamente, até 630 km, 494 km e 417 km, de acordo com a norma europeia WLTP.



