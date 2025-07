VW ID. Buzz: “Volta ao Mundo” já passou por Portugal

Anunciada no início deste mês como uma inédita ação de promoção da mobilidade elétrica, a Volkswagen Veículos Comerciais colocou na estrada um ID.Buzz para completar uma viagem à volta do mundo, através de 75 países, sem quaisquer emissões de escape.

O modelo 100% elétrico da marca alemã, conduzido por Rainer Zietlow, condutor que é já o detentor de oito recordes do Guinness no âmbito de iniciativas equivalentes, passou recentemente por Portugal, tendo estado presente no passado dia 11 de julho no concessionário Soauto VGRP em Lisboa para carregar a bateria do ID.Buzz antes de o