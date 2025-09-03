VW ID. Polo inicia estratégia nova de nomes

A Volkswagen confirmou o início de processo de mudança nos nomes dos automóveis mais antigos equipados com motores de combustão interna, de forma a introduzi-los na gama de carros elétricos ID. E o primeiro já está definido: o modelo antecipado pelo estudo ID. 2all dará origem ao ID: Polo nas fotografias, segmento B que a marca, apresentará durante a próxima semana, no IAA Mobility de Munique, mas ainda coberto por “camuflagem”. Seguir-se-á um ID. Cross, que será posicionado na mesma categoria do T-Cross.









Esta decisão, explica a Volkswagen, tem como objetivo permitir que os clientes identifiquem muito mais facilmente todos os automóveis, atribuindo aos elétricos os mesmos nomes dos térmicos, mas com o prefixo ID. como elemento diferenciador. E, assim, o ID. 2all, em vez de ID.2, chamar-se-á ID. Polo. Os nomes do ID.3 ou do ID.4, por exemplo, permanecerão inalterados até ao fim do ciclo de produção. Já os modelos com motores de combustão e sistemas híbridos não registam quaisquer alterações.

“Os nomes dos nossos carros estão muito enraizados nas mentes das pessoas. Representam marcas fortse e incorporam características como qualidade, ‘design’ intemporal e tecnologias para todos. É por isso que decidimos manter estes nomes para o futuro. O ID. Polo é só o começo”, disse Thomas Schäfer, administrador-delegado da Volkswagen e membro da administração do Grupo.









Também… GTI!

A marca alemã promete mais novidades, com os automóveis elétricos a ganharem acesso, também, à denominação GTI, até aqui reservada aos desportivos com motores de combustão. Na gama ID., estes modelos apresentam a designação GTX

“Estamos a trazer uma das nossas marcas mais fortes, a GTI, para o mundo elétrico. Em 2026, o ID. GTI Concept entrará em produção como ID. Polo GTI. E Prometemos dinâmica excecional e prazer de condução”, explicou Martin Sander, da direção de Vendas, Marketing e Pós-venda. Este modelo, a exemplo do ID. Polo, também estará exposto em Munique, igualmente coberto por “camuflagem”.





A Volkswagen estreou a designação ID. em 2018.



