Xiaomi: mais de 400.000 carros em 2025

A Xiaomi anunciou entregas superiores a 400 mil automóveis em 2025, registo que inclui o número recorde de mais de 50.000 apenas durante dezembro. A marca da gigante chinesa da eletrónica de consumo apresentou o primeiro carro em abril de 2024 (SU7) e o segundo, o YU7, está à venda na China apenas desde junho do ano passado. Os números finais das vendas serão divulgados apenas no dia 15, mas o fabricante, de janeiro e novembro, acumulou 361.625 entregas. A Xiaomi Auto tem planos de exportação até para a Europa, mas a operação deverá iniciar-se apenas em 2027 e, numa primeira fase, só na Alemanha.









Recorrendo, novamente, a novembro, a Xiaomi Auto entregou 12.520 unidades do SU7 e 33.729 do YU7. O segundo, um Sport Utility Vehicle (SUV), é concorrente do Model Y da Tesla e, eis meses de mercado, seduziu mais de 150.000 clientes. Para este ano, a marca anuncia atualizações importantes no primeiro, que beneficiarão tanto a estética, como a qualidade (promete-se mesmo versão mais “premium”) e a apresentação de dois carros novos, ambos equipados com sistema de extensão da autonomia (motores térmicos atuam apenas como geradores de eletricidade e carregam as baterias que alimentam as máquinas elétricas que movem as rodas).







