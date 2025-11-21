Xiaomi: meio milhão de automóveis!

O fabricante chinês de automóveis elétricos propriedade da gigante da eletrónica de consumo produziu o carro número 500.000 apenas 602 dias depois do início da aventura nesta indústria! A proeza foi comemora com unidade do YU7, o segundo produto (primeiro Sport Utility Vehicle) apresentado pela empresa, que regista procura enorme no mercado doméstico. O anúncio surgiu na conta oficial da marca na rede social Weibo. Atualmente, a capacidade de produção instalada é de 350,000 viaturas por ano.









A marca chinesa, independentemente deste sucesso, passou por dificuldades no processo de produção que originaram tempos de espera muito prolongados, com alguns clientes a esperarem até 62 semanas pela entrega do YU7. Entretanto, a marca melhorou a operação e reduziu os prazos de entrega para 32 a 38 semanas, em média. Já no caso da berlina SU7, entregas em 6 a 31 semanas (6 a 9, no caso da versão desportiva Ultra).

A Xiaomi, recorda-se, lançou o primeiro automóvel elétrico na China, o SU7, no final de março de 2024. O SUV surgiu apenas em junho. O carro 500.000 é uma versão Max do YU7 em Emerald Green e equipada com o pacote exterior opcional em fibra de carbono, jantes de 20’’ e pinças de travão de quatro êmbolos em amarelo.









De acordo com os responsáveis da marca, o objetivo é fechar 2025 com mais de 400.000 automóveis. No primeiro trimestre, a Xiaomi entregou 75.869, número que aumentou para 81.302 no segundo e 108.796 no terceiro. Se somarmos os 48.654 de outubro, restam “apenas” 85.379 unidades até ao final do ano. Logo, o cumprimento da missão não parece difícil.