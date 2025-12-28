Xiaomi prepara primeiro híbrido

A divisão automóvel da Xiaomi continua a surpreender(-nos), mesmo se a gigante chinesa da eletrónica de consumo mantém a firmeza na decisão de competir fora do mercado doméstico só depois de 2027. A marca apresentou o primeiro elétrico (SU7) em março de 2024, introduziu o segundo (YU7) em maio de 2025 e, há muito pouco tempo, comemorou a produção de 500.000 carros – conseguiu-o em pouco mais de ano e meio e, em novembro, também cumpriu o objetivo-2025 de entregar 350.000.









No entanto, a Xiaomi não é notícia só pelos números da produção e das vendas. A marca chinesa, de acordo com registos oficiais, prepara-se para aumentar a gama e fabricar, também, automóveis com motores de combustão interna (!), de modo a posicionar-se ainda melhor no segmento das Energias Novas, que também integra os híbridos Plug-In (PHEV) e os carros com tecnologias de extensão da autonomia. Em dezembro, de acordo com notícia do “site” CarNewsChina, a entidade chinesa que administra e regulamenta a propriedade intelectual, o fabricante registou uma patente nova relacionada com sistemas de armazenamento de combustível fóssil, ação que confirma o investimento no desenvolvimento de sistemas híbridos.

Recentemente, meios de comunicação social chineses especializados no mundo automóvel contaram que a Xiaomi está a trabalhar em três carros novos, incluindo um equipado com a tecnologia de extensão da autonomia (o motor de combustão atua como gerador e produz a eletricidade para armazenar na bateria responsável pela alimentação das máquinas elétricas de tração)! Trata-se do YU9, Sport Utility Vehicle (SUV) com mais de 5,2 m e três filas de bancos para posicionar no topo da gama. Os outros dois são o SU7 atualizado e uma versão GT do YU7 – dois motores e mais de 1000 cv, de acordo com diversas fontes.







