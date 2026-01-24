Xiaomi recordista de distância

A versão atualizada do Xiaomi SU7, automóvel elétrico muito bem-sucedido na China, cumpriu 4264 km durante desafio de 24 horas, superando recorde que pertencia ao P7 da XPENG (3961 km). Todavia, a berlina chinesa ficou muito aquém do máximo do Concept AMG GT XX, que percorreu quase 5500 km num exercício semelhante.









Esta prova de resistência cumpriu-se no circuito de Yancheng, China, e utilizando a versão Max do SU7. Os 4264 km foram percorridos a uma velocidade média de 240 km/h. Apresentando algumas evoluções aerodinâmicas, técnicas e tecnológicos, a versão nova da berlina chinesa será lançada no mercado doméstico em abril. Entre as novidades, a arquitetura elétrica de 897 V e a bateria com 101,7 kWh de capacidade, combinação que permite recargas com potências até 530 kW. A Xiaomi antecipa a possibilidade deste sistema recuperar energia para mais 670 km em 0h15.

Os motores elétricos também são mais modernos, tratando-se de dois V6s Plus, ambos com 288 kW (386 cv). A potência combinada anunciada é de 681 c. No ciclo de homologação chinês (CLTC), que difere do WLTP europeu, este automóvel percorre até 835 km entre recargas. Mais novidades no SU7: suspensão pneumática de câmara dupla e pneus mais largos.









A proeza da AMG em Nardò

Os 4264 km percorridos pelo SU7 Max são apresentados pela Xiaomi como um recorde mundial, mas só no que respeita a automóveis de produção em série. O máximo absoluto é propriedade da Mercedes-Benz, que cumpriu 5479 km em 24 horas, em agosto de 2025, com um Concept AMG GT XX.