XPENG Next P7 a caminho da Europa

A XPENG prepara a apresentação da berlina elétrica desportiva Next P7 no IAA Mobility de Munique, exposição a decorrer na cidade alemã entre 8 e 14 de setembro. O modelo, que não é mais do que o sucessor do P7, tem introdução no mercado europeu planeada para os próximos meses. A marca chinesa pretende expor toda a gama de automóveis elétricos no certame, de forma a demonstrar a ambição de expandir-se rapidamente no Velho Continente.









O “tema” da XPENG para o IAA Mobility de 2025 é a “IA Transforma o Mundo”, frase que também demonstra o compromisso da marca em mais investimentos na inteligência artificial e na aplicação da tecnologia à área da mobilidade, nomeadamente ao automóvel, mas adaptando-o, igualmente, às necessidades específicas dos clientes europeus.

O Next P7, berlina desportiva 100% elétrica com “design” muito audaz, recebeu, na China, 10.000 pré-encomendas em pouco mais de seis minutos. Os detalhes sobre as baterias e as motorizações para o mercado europeu conhecer-se-ão apenas no IAA Mobility 2025, mas sabe-se de antemão que este automóvel assenta em plataforma com arquitetura elétrica de 800 V, o que beneficia a rapidez das operações de carregamento.









A bordo, o Next P7 dispõe de funcionalidades como Head-Up Display de 87’’ com tecnologia de realidade aumentada desenvolvido em parceria com a Huawei e monitor central de 15,6’’. Estão prometidas capacidades melhoradas de condução automatizada e experiência de utilização a bordo altamente tecnológica. Comparado com o P7 de 2020 que substitui, a berlina nova é mais comprida, larga e baixa, o que beneficia a aerodinâmica (e, assim, a eficiência energética e a autonomia) e a imagem desportiva.