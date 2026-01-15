XPENG P7+ no verão

A XPENG, marca chinesa especializada em automóveis elétricos criada em 2014 e cotada nas bolsas de Hong Kong, China, e Nova Iorque, EUA, tem automóvel novo, que fabrica na Europa, nas linhas de montagem da Magna Steyr, em Graz, Áustria: o P7+. Apresentado no Velho Continente durante o IAA de Munique, Alemanha, em setembro de 2025, a berlina com 5,07 m de comprimento e 3,00 m entre eixos tem estreia no mercado português planeada para o verão.









Na gama P7+, apenas três versões. Na RWD Standard Range, motor de 245 cv (180 kW) e 450 Nm no eixo traseiro, e bateria com 61,7 kWh de capacidade (até 455 km de autonomia, de acordo com norma europeia WLTP). Na RWD Long Range, 313 cv (230 kW) e 450 Nm, e bateria com 74,9 kWh de capacidade (até 530 km). A berlina mais potente, a AWD Performance, a única com quatro rodas motrizes, conta com dois motores, 503 cv (370 kW) e 670 Nm, e bateria com capacidade maior (até 500 km. A primeira acelera de 0-100 km/h 6,9 s, a segunda em 6,2 s e a terceira em 4,3 s, reivindica a marca representada em Portugal pela Salvado Caetano Auto.

O P7+ baseado na mesma plataforma do G6 (SEPA 2.0) tem arquitetura elétrica de 800 V, razão por detrás das potências muito elevadas de recarregamento – até 350 kW com a bateria mais pequena e até 446 kW com a maior. E, assim, dispondo-se de acesso a ponto de carga com essas potências (corrente contínua), recupera-se a energia armazenada na bateria de 10% para 80% da capacidade útil em 0h20 ou 0h12, respetivamente.









No interior do XPENG P7+, dois monitores digitais (o da instrumentação mede 8,8’’ e o do sistema multimédia tem 15,5’’), sistema Head-Up Display e acabamentos e matérias de qualidade, de acordo com o posicionamento “premium” do fabricante baseado em Guangzhou, China. Na berlina, processador de ponta preparado para as exigências da inteligência artificial e das tecnologias mais modernas de apoio à condução.

Este P7+ posiciona-se acima do P7 com 4,888 m de comprimento e 2,998 m entre eixos – RWD Long Range com 276 cv e AWD Performance e AWD Wing Edition com 473 cv. Em 2025, em Portugal, a XPENG registou 900 automóveis, mais 946,5% do que em 2024, o ano da estreia no mercado nacional, assim superando os números de marcas como DS, Honda, Lexus ou Alfa Romeo. Globalmente, outra história de sucesso, com 429.445 carros vendidos (+126%), razão por detrás da ambição para 2026 de comercializar 550.000 a 600.000 unidades.



