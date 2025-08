Xpeng vence Tesla nas recomendações

Estudo da UScale, empresa de consultoria e pesquisa de mercado baseada em Estugarda, Alemanha, e especializada nos temas que associamos à mobilidade elétrica, sobretudo no setor automóvel, indica os fabricantes mais recomendados pelos condutores que já cumpriram a transição exigida para a mudança de paradigma.









É comum dizer-se que os condutores adeptos da mobilidade elétrica, consumado o processo de transição que associamos à mudança de paradigma no automóvel, nunca mais comprarão carro novo equipado com mecânica de combustão interna e os estudos confirmam esta teoria – os inquiridos pela UScale, empresa baseada em Estugarda, Alemanha, especializada em consultorias e pesquisas de mercado, confirmaram esta perceção, uma vez que só 3% admitiram essa hipótese. E, mais: de acordo com o mesmo trabalho concluiu, o processo de passagem dos motores térmicos para os elétricos também está a fidelizar os clientes às marcas, algo que muitos analistas admitam poder não acontecer!

O estudo da UScale analisou a satisfação dos clientes no que respeita às marcas dos carros elétricos que conduzem, que melhora de ano para ano, provavelmente em paralelo com os progressos nesta tecnologia. Registam-se, todavia, diferenças entre os construtores recomendados e os fabricantes com problemas, segundo os proprietários.









Este estudo inquiriu cerca de 5000 pessoas em diversos países da Europa Central, que colocaram a chinesa XPENG no topo da lista da satisfação dos clientes, como a marca de carros elétricos mais elogiada, com 81% de taxa de recomendação! A Porsche conseguiu a segunda posição, com 78%, e a Polestar garantiu a terceira, com 69%. BMW, quarta, e Tesla, quinta, completam o “top-5”.





A marca norte-americana, depois das primeiras posições em edições precedentes do estudo, deve este resultado à “denúncia” de diversos problemas nas operações de carregamento, a falhas na aplicação para “smartphones” utilizada por todos os proprietários e, ainda, à manutenção de interface criticado pelos utilizadores, por não acompanhar o ritmo de desenvolvimento proposto por marcas concorrentes. E este estudo destaca, também, os progressos registados nas autonomias reais e nas potências e velocidades de recarregamento das baterias.





FIAT, Smart, Peugeot, e Opel no final da tabela