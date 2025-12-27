Yangwang U9 recorda Inferno Verde
- João Isaac
- há 3 horas
- 1 min de leitura
A Yangwang, marca de carros desportivos e de luxo propriedade da BYD, anunciou a introdução de extra novo na lista de opcionais para o hipercarro elétrico U9: uma pintura verde que comemora as proezas conseguidas no Inferno Verde, o cognome do Nordschleife, no Nürburgring, na Alemanha.
A cor nova soma-se a lista que tinha só três opções: roxo, vermelho e cinzento. No mercado doméstico, o U9 é vendido pelo equivalente a 218.000 €, mas os clientes interessados no verde terão de pagar mais 42.500 € – e mais 25.500 €, se também comprarem a decoração especial comemorativa desenvolvida para o “cockpit”.
Em setembro, recorde-se, versão Xtreme do U9, cumpriu volta ao Nordschleife em 6.59,157 s – primeiro carro elétrico com registo inferior a 7 m! Durante a passagem pela Alemanha, a Yangwang também esteve na pista de testes ATP, em Papenburg, onde conseguiu outra proeza notável: o recorde mundial de velocidade para carro produzido de série, com 496,22 km/h!
O U9 Xtreme tem quatro motores elétricos, um por cada roda, que disponibilizam 2220 kW, o equivalente a mais de 3000 cv. De acordo com a informação divulgada pelo “site” chinês CnEVPost, até ao final de novembro, venderam-se 182 unidades do hipercarro da Yangwang.
