Yangwang U9 recorda Inferno Verde

A Yangwang, marca de carros desportivos e de luxo propriedade da BYD, anunciou a introdução de extra novo na lista de opcionais para o hipercarro elétrico U9: uma pintura verde que comemora as proezas conseguidas no Inferno Verde, o cognome do Nordschleife, no Nürburgring, na Alemanha.









A cor nova soma-se a lista que tinha só três opções: roxo, vermelho e cinzento. No mercado doméstico, o U9 é vendido pelo equivalente a 218.000 €, mas os clientes interessados no verde terão de pagar mais 42.500 € – e mais 25.500 €, se também comprarem a decoração especial comemorativa desenvolvida para o “cockpit”.

Em setembro, recorde-se, versão Xtreme do U9, cumpriu volta ao Nordschleife em 6.59,157 s – primeiro carro elétrico com registo inferior a 7 m! Durante a passagem pela Alemanha, a Yangwang também esteve na pista de testes ATP, em Papenburg, onde conseguiu outra proeza notável: o recorde mundial de velocidade para carro produzido de série, com 496,22 km/h!







